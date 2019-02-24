GÜNDEM ÖZETİ / 24 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçimi yapılacak. (TBMM/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin, Beyşehir Şehir Konağı'nın, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Seydişehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışları ile aday tanıtım programına katılacak. (Konya/11.00-17.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Katerina Köşkü'nü, Ani Örenyeri'ni, Ebul Hasan Harakani Külliyesi'ni, Kars Kalesi ve çevresini gezecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Kars/09.00-14.00) 3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına, Sosyal Gelişim Merkezi Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne ziyarette bulunacak, Ağalar Konağı'nda milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi'nde fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencileriyle buluşacak.

(Kırşehir/11.15-18.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti'nin Devrekani, Seydiler, Küre ve İnebolu ilçe seçim bürolarını ziyaret edecek, AK Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın Atatürk Spor Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına katılacak. (Kastamonu/13.30-19.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. (Caracas) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Galatasaray-Akhisarspor maçları oynanacak, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek. (Ankara/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Giresunspor-Altay, Abalı Denizlispor-Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.