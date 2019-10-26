GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ekim 2019

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, Robotik Kodlama Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/14.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta iki maçla başlayacak.

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10. hafta maçları yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

