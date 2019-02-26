GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay Sanayi ve Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi protokol törenine ve Büyük Karapınar Buluşması'na katılacak, Ereğli ve Karapınar çarşı esnafını ziyaret edecek, Karyem'in açılışına ve Ereğli toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Konya/10.00-17.30)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı'na katılacak, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını, Ankara Genç İş Adamları Derneğini (ANGİAD) ziyaret edecek, Dikmen bölgesi kanaat önderleri ve Alevi vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/13.00-19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da kanaat önderleriyle buluşacak, esnafı ziyaret edecek, kadın seçmen buluşması ve mitinglere katılacak.