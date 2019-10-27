GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2019

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat, Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/15.15/İstanbul/17.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol, Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00/İzmir/15.00/Bursa/İstanbul/16.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta iki maçla tamamlanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si koşulacak.

(Meksiko City/22.10)

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