GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de halkla buluşacak.

(İstanbul/13.30- 18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi, Aksu Mahallesi'ndeki 300 konut projesi ve stat alanları ile Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinde incelemede bulunacak, Samsun'da AK Parti seçim irtibat ofisini ziyaret edecek, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak, vatandaşlarla buluşma programına katılacak.

(Giresun/10.45-14.15/Samsun/17.30-19.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zile'de, Elmadağ'da ve Sincan'da halka hitap edecek, KYK öğrencileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Tokat/11.00/Ankara/13.30/15.00/19.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aquasis Otel'de turizm sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret edecek, Korumar Otel'de sektör temsilcileriyle buluşacak, Kervansaray Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak, Pamukkale sektör temsilcileriyle Doğa Termal Otel'de toplantı yapacak.