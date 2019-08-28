GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakan Abdulhamit Gül, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek ve basın açıklaması yapacak. (Lefkoşa) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katılacak. (Ankara/10.00) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edilecek, Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüşecek. (Irak) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- TÜİK, ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00) 4- Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimi ve konuyla ilgili bilgilendirme yapacak. (İstanbul/10.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek. - Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas tarafından kabul edilecek, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek. (Minsk/Tallin) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının içerecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını açıklaması bekleniyor. SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında desteklediği, Fatih Belediyesinin organize ettiği mobil havuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret edecek.