HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilecek Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ayvalık ilçesi 27. Uluslararası Engelli Festivaline katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00/13.00/14.00/15.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da tekne ile kıyı ve koy incelemesi yapacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/10.00/13.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mars'ta Hayat" Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, ​Oylum Höyük’e ziyarette bulunacak.

(Kilis/15.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gidecek.

(Kabil)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- AA'nın global iletişim ortağı olduğu 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Denizli/15.00/Antalya/17.30)

2- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

3- TFF 1. Lig'de 6. hafta Keçiörengücü-Ümraniyespor, Boluspor-İstanbulspor, Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Altay maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/Adana/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılacak.

(Paris/19.00)

5- Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
İzmir'de kaza: 1'i ağır 5 yaralıİzmir'de kaza: 1'i ağır 5 yaralı
(Özel) Oğlu Mısır’da tutulan babanın tüm isteği oğlunun serbest bırakılması(Özel) Oğlu Mısır’da tutulan babanın tüm isteği oğlunun serbest bırakılması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
28 EYLÜL 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

En Çok Okunan Haberler

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

İki terörist etkisiz hale getirildi!

İki terörist etkisiz hale getirildi!

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.