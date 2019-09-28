GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da tekne ile kıyı ve koy incelemesi yapacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/Adana/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılacak.

(Paris/19.00)

5- Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

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