GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul/Kayseri/20.30)

3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Osmanlıspor-Adanaspor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

4- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

5- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

(Priştine/21.00)

6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle başlayacak.

(Mersin/14.30)

7- Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

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