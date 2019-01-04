HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI T700 Üretim Test Bremzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Eskişehir/16.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriot Hotel'de 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile “Kurumsal Sektör Hesapları, 2016-2017 Haber Bülteni"ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.00)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, düzenleyeceği basın toplantısında 2018 yılını değerlendirecek, 2019 yılı projelerini açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- İzmir'de terör örgütü PKK mensupları tarafından 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlenecek.

(İzmir/10.00)

4- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise aynı ülkeden Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Barselona/23.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Halkbank-Türk Hava Yolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İstanbul/18.00)

3- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

4- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınızEkrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız
Bağcılar'da yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldıBağcılar'da yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem gündem özeti Gündem Özeti 4 Ocak 2019

En Çok Okunan Haberler

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.