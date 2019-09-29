GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, M\u0130LGEM Projesi'nin 4'\u00fcnc\u00fc Gemisi Olan "TCG K\u0131nal\u0131ada'n\u0131n (F-514) Hizmete Giri\u015f T\u00f6reni" ve Pakistan M\u0130LGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/14.00)Depremin ard\u0131ndan tedirgin eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!Ekipler alarma ge\u00e7ti! Tam 143 asker tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131!Elaz\u0131\u011f'da feci kaza! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var!
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