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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 00:52 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

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Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİNE EK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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