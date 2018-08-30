Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!

TSK'nın yürüttüğü operasyonlar sebebiyle PKK'nın hareket edemediğini belirten Batuhan Yaşar, 30 yıldır ilk kez terör örgütünün zor ve çaresiz duruma düştüğünü yazdı. Kış aylarına kadar mücadelenin üst düzey derecede sürdürüleceğini belirten Yaşar, "Yeni takviyelerde operasyonlara aralıksız devam edilecek... Örgütün hareket imkânı elinden alındı... PKK kullandığı tüm sahalardan sökülüp atılıyor... Alan daraltma, çok işe yaradı..." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün adam bulamadığını belirten Yaşar, örgütte şikayetlerin başladığını aktardı. Fırsatını bulanın örgütten kaçtığını yazan Yaşar, Teslim olanların sayısında ciddi bir artış var... Sizleri istatistiki rakamlara boğmak istemiyorum... Her şey internette var... Terör örgütü, kendisine müzahir kişiler üzerindeki etkisini bile yitirdi... Algılarla oluşturulan sempati ve inanç yerini kine bıraktı... Şimdilerde kimseyi kandıramıyorlar.." diye yazdı.

Batuhan Yaşar yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

AF ÖRGÜTÜ AÇIK AÇIK YAZDI



Gelelim en önemli konuya.. PKK uluslararası arenada da zor durumda.. Yaptığı rezillikler raporlarda açık açık yazılıyor.. Uluslararası Af Örgütü, PKK’nın adını vererek ilan etti.. İnsan Hakları Gözlemevi aynı şekilde.. PKK’nın çocukları kötü ve yüz kızartıcı işlerde kullandığını raporladı..