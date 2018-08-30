HABER

Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, terör örgütü PKK'nın 30 yıldır ilk kez bu kadar zor ve çaresiz duruma düştüğüne dikkat çekti. Yaşar, Türkiye’den adam bulamayan terör örgütünün Suriye'de 300 dolar ödeyerek, çocukları satın aldığını köşesine taşıdı.

Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!

TSK'nın yürüttüğü operasyonlar sebebiyle PKK'nın hareket edemediğini belirten Batuhan Yaşar, 30 yıldır ilk kez terör örgütünün zor ve çaresiz duruma düştüğünü yazdı. Kış aylarına kadar mücadelenin üst düzey derecede sürdürüleceğini belirten Yaşar, "Yeni takviyelerde operasyonlara aralıksız devam edilecek... Örgütün hareket imkânı elinden alındı... PKK kullandığı tüm sahalardan sökülüp atılıyor... Alan daraltma, çok işe yaradı..." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün adam bulamadığını belirten Yaşar, örgütte şikayetlerin başladığını aktardı. Fırsatını bulanın örgütten kaçtığını yazan Yaşar, Teslim olanların sayısında ciddi bir artış var... Sizleri istatistiki rakamlara boğmak istemiyorum... Her şey internette var... Terör örgütü, kendisine müzahir kişiler üzerindeki etkisini bile yitirdi... Algılarla oluşturulan sempati ve inanç yerini kine bıraktı... Şimdilerde kimseyi kandıramıyorlar.." diye yazdı.

Batuhan Yaşar yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

AF ÖRGÜTÜ AÇIK AÇIK YAZDI

Gelelim en önemli konuya.. PKK uluslararası arenada da zor durumda.. Yaptığı rezillikler raporlarda açık açık yazılıyor.. Uluslararası Af Örgütü, PKK’nın adını vererek ilan etti.. İnsan Hakları Gözlemevi aynı şekilde.. PKK’nın çocukları kötü ve yüz kızartıcı işlerde kullandığını raporladı..

BİR ANNENİN FERYADI

Örgüt, Türkiye’den adam bulamayınca Suriye’ye yöneldi.. Annelere 300 dolarlık ödemeler yapılıyor..
PKK, çocukları satın alıyor.. İnsan Hakları Gözlemevi de bütün pisliklerini raporlamış..
Bir anne feryat ediyor: “300 dolar verdiler.. Paralarını istemedim.. Zorla çocuğumu götürdüler..” O anneye 6 aydır çocuğunu göstermiyorlar.. Feryat-figan ağlıyor..

ONLAR DAHA ÇOCUK, REZİLLER

PKK’nın bebek katili terör örgütü olduğunu biz çok iyi biliyoruz.. Sonunda uluslararası arena da öğrendi.. Bu cümleyi yazarken bile içim elvermiyor: O küçücük çocukları yüz kızartıcı işlerde kullanıyorlar.. Aklınıza gelen her türlüsünü yapmaktan çekinmiyorlar.. Daha fazla yazmak istemiyorum..

GERİLLA TV

PKK can çekişiyor.. Zor durumda.. Adam arıyor ancak bulamıyor.. Kimse gitmek istemiyor.. İnternette Gerilla TV diye bir site kurdular.. Klip filan hazırlamışlar.. Gençleri, çocukları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar..

PARTNERDünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!Dünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Adana'da olay! Travesti polisi ısırdıAdana'da olay! Travesti polisi ısırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
batuhan yaşar Terör örgütü PKK terör TSK

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Adana'da olay! Travesti polisi ısırdı

Adana'da olay! Travesti polisi ısırdı

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı: Sağanak yağış bekleniyor

Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

Bıçaklanıp balkondan atılan kadının annesi konuştu: Gelinliğinle git, kefeninle gel demiştim

Bıçaklanıp balkondan atılan kadının annesi konuştu: Gelinliğinle git, kefeninle gel demiştim

Evinin önünden çalınan motosikletini çuvallarla teslim aldı

Evinin önünden çalınan motosikletini çuvallarla teslim aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.