Gündüz ev, gece iş kadını! En büyük hayali, kadınlara istihdam sağlamak

Diyarbakırlı 2 çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseran, gündüz evde kalmaktan sıkılınca mikrokrediye başvurdu. Buradan aldığı parayla kendisine seyyar tezgah alan Gülseran, gece saatlerinde açtığı tezgahta ciğer yapıp satarak aile ekonomisine katkı sunmaya başladı.

Yaklaşık 12 yıldır evli olan Gülseran, çocuklarına daha güzel bir gelecek sunmak için farklı işlerde çalıştı. Bir süredir çalışmayan ve gündüz evde kalmaktan bunalan Gülseran, mikrokrediye başvurdu. Buradan aldığı bir lira ile seyyar araba, mangal ve ciğer alan Gülseran, gece saatlerinde açığı tezgahında ciğer yapıp satmaya başladı. Mesaisi gece 23.00’te başlayan Gülseran’ın yaptığı ciğerleri yemek isteyen vatandaşlar, tezgahın önünde sıra oluşturuyor. Gülseran’ın en büyük hayali, kendisine ait bir dükkanda ciğer yapıp kadınlara istihdam sağlamak.

'CİĞERİ SEVDİĞİMDEN DOLAYI AKLIMA BU İŞİ YAPMAK GELDİ'

Özverili çalışması ile ilgili konuşan Gülseran, ciğeri sevdiği için bu işe giriştiğini söyledi. Eşine destek olmak için tezgahı açmaya karar verdiğini kaydeden Gülseran, “Bu iş, ciğeri sevdiğimden dolayı aklıma geldi. Eşlerimiz de çalışıyor iyi kötü ama 2 çocuk okutuyoruz, biraz daha şartlarımız ağır, eşime destek olma ihtiyacı duyuyorum. İlk defa kadın ciğerci görüyorlar takdir ediyorlar, hiç yadırganmadık, herhangi bir olumsuz tepkilerde karşılaşmadık. Gençler baya bir koruyucu davranıyor bize karşı, ciğerimi tadanlar tarif istiyor, baharatları soruyorlar ama vermiyorum. Arabayı getirip götürmek çok sorun oluyor, çevreden olumlu tepkilerle beraber yardımlarda alıyoruz da en azından sabit bir yerde durmak istiyorum. Kendi işimi daha düzgün bir yerlerde daha sabit yapmak istiyorum. Gece konusunda ısrarlıyım 2 çocuk annesiyim, gündüzümüz çocuklara ait kendi gecemizden ödün veriyor bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda biraz destek istiyoruz. Bütün masraflarımız çıkarttıktan sonra 100-150 lira kalıyor, bölüşüyoruz” dedi.