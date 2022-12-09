Güne zinde başlamanın formülü bu besinlerden geçiyor

Güne zinde başlamak tüm günün sıkıntısız geçmesini sağlar. Rutinlerimizi değiştirerek daha sağlıklı ve enerjik olabilirsiniz. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, güne zinde başlamak isteyenler için tavsiyelerde bulundu:
Bunların yanı sıra güne enerjik başlayıp, devam ettirmek için yararlanacağınız besinler;
Uyanır uyanmaz 1-2 bardak kaynamış su içine 1 dilim limon, 2 adet karanfil ve 1 çay kaşığı taze zencefil ekleyin. Ilıyınca için metabolizmanız hızlansın
Kompleks karbonhidrat ve lif içeriği ile gün boyu kan şekerinizi dengeler. Çinko ve B vitaminleri içerir. Tam tahıllar antioksidan etkisi yüksek E vitaminin de kaynağıdır. Kahvaltınızda; tam buğday unundan ekmek, yulaf ezmesi, buğday ruşeymi de tüketebilirsiniz. Glutensiz olanları tercih edip, şayet gluten hassasiyetiniz varsa önlemiş olursunuz.
Karbonhidrat kaynağı ve protein içeriği yüksektir. Magnezyum zenginidir gün boyu halsizlik hissedenler için kahvaltıda ya da öğlen salata ile tüketebileceğiniz kompleks karbonhidrat ve posa kaynağıdır.
Bitkisel proteinin kaynaklarından badem doymamış yağ asitlerinden zengin oldukça zengindir. Ara öğün olarak ya da kahvaltıda 10 adet çiğ badem badem tokluk hissini artırır, enerji verir, bilişsel performansı geliştirir. İçerdiği; fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini sayesinde multivitamin alarak güne başlamış gibi hissetmeniz mümkün.
Greyfurt, portakal, mandalina, çilek, kivi, yaban mersini meyveleri tam bir C vitamini deposudur.
C vitamini, vücudun antioksidan kapasitesini artırarak stresin zararlı etkisini azaltır. Sabah kahvaltınızda antioksidan, C vitamininden zengin sebze ve meyvelerden tüketerek güne zinde başlamış olursunuz. Ayrıca domates, tüm yeşillikler, kapya ve yeşil biber ile kahvaltınız enerji bombası haline döner.