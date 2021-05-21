Güneş çarpmasında ilk yardım nasıl yapılmalı?

Güneş çarpması; güneş ışığı altında fazla kalma nedeniyle vücut ısısının anormal seviyelere çıkması durumudur. Vücut kendini korumak için kendi ısısını korumaya çalışır ve bunun sonucunda da kendini geçici olarak kapatır. Güneş çarpmasından korunmak mümkündür. Yazın bol su içmek, ağır yemeklerden kaçınmak, güneş açılarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek ve en önemlisi güneşe çok maruz kalmamak alınacak en basit ve temel korunma yöntemlerindendir.

GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA NELER YAPILMALI?

Güneş çarpmalarında, kişi bulunduğu yerden serin bir yere alınmalıdır. Bu yer bir ağaç altı olabileceği gibi sakin bir oda veya kapalı bir alan da olabilir. Klimalı soğuk bir yere almak hasta için tehlike oluşturabilir.

Öncelikle kişinin kıyafetlerinin çıkartılması gerekir, kıyafetler ısındığı için kişinin ısı artışı devam eder ve bu durum sorunun devam edeceği anlamına gelmektedir.

Hızlı bir şekilde kişinin bilincine bakılır, konuşuyorsa sırt üst yere yatılır ve ayakları 30 cm havaya kaldırılır. Aynı şekilde kollar da havaya kaldırılır, böylelikle kan akışı dengelenir.

Kişiye asla alkol verilmemelidir. Minarelli su veya limonata gibi hafif içecekler yudum yudum içirilmelidir.

Kişinin bilinci kapalıysa yan yatış pozisyonuna getirip hızlıca 112'den destek almak gerekir.

Bilinçli şekilde yapacağınız ilk yardım ile hayat kurtarabilirsiniz.



