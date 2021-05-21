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Güneş çarpmasında ilk yardım nasıl yapılmalı?

Elif Yaman Elif Yaman
21.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklara bağlı rahatsızlıklar kendini göstermeye başladı. Sokakta, plajda sıkça yaşanılan güneş çarpması da bunlardan biridir. Peki güneş çarpmasını engellemek için neler yapılmalı, sorun yaşayan kişiye nasıl yaklaşılmalı?

Güneş çarpması; güneş ışığı altında fazla kalma nedeniyle vücut ısısının anormal seviyelere çıkması durumudur. Vücut kendini korumak için kendi ısısını korumaya çalışır ve bunun sonucunda da kendini geçici olarak kapatır. Güneş çarpmasından korunmak mümkündür. Yazın bol su içmek, ağır yemeklerden kaçınmak, güneş açılarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek ve en önemlisi güneşe çok maruz kalmamak alınacak en basit ve temel korunma yöntemlerindendir.

GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA NELER YAPILMALI?

  • Güneş çarpmalarında, kişi bulunduğu yerden serin bir yere alınmalıdır. Bu yer bir ağaç altı olabileceği gibi sakin bir oda veya kapalı bir alan da olabilir. Klimalı soğuk bir yere almak hasta için tehlike oluşturabilir.
  • Öncelikle kişinin kıyafetlerinin çıkartılması gerekir, kıyafetler ısındığı için kişinin ısı artışı devam eder ve bu durum sorunun devam edeceği anlamına gelmektedir.
  • Hızlı bir şekilde kişinin bilincine bakılır, konuşuyorsa sırt üst yere yatılır ve ayakları 30 cm havaya kaldırılır. Aynı şekilde kollar da havaya kaldırılır, böylelikle kan akışı dengelenir.
  • Kişiye asla alkol verilmemelidir. Minarelli su veya limonata gibi hafif içecekler yudum yudum içirilmelidir.
  • Kişinin bilinci kapalıysa yan yatış pozisyonuna getirip hızlıca 112'den destek almak gerekir.

Bilinçli şekilde yapacağınız ilk yardım ile hayat kurtarabilirsiniz.

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