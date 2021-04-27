Daha önce denk gelmediğiniz bilimsel tespitler! Kadın vücuduna dair ilginç bilgiler

Kadın, regl olmak ve annelik hormonlarıyla erkeklerden ayrılır. Bunlar aslında bilinen özelliklerdir. Bunların yanında kadın bedenine dair daha önce bilmediğiniz gizli yanları sizler için araştırdık.
Kadın vücudu kas ve bağlarında daha çok elastine sahip olduğundan erkek vücudundan daha esnektir. Bu durum kırışıklıkların daha çabuk görünmesine ve eklem ağrılarına neden olur.
Kadın vücudunun bağışıklık sistemi iç ve dış tehditlerle daha iyi bir şekilde başa çıkar. Hücreleri daha yavaş yaşlanır ve verimli çalışır. Bu nedenle erkeklerden daha az hastalanıp daha uzun yaşarlar. Dünya geneline bakıldığında kadın nüfusu, erkeklere oranla daha fazladır.
Erkeklerin terlediklerinde salgıladıkları feromonlar kadın vücut sürecini olumlu yönde etkiler. Adet döngüsünü dengeler, ruh hali hafifleşir ve kaygı dağılır.
Genetik dizilime ve kökene bağlı olarak kadınlar onlarca çocuk doğurabilme yetisine sahiptir. 18. yüzyılda bir Rus kadın tam 69 çocuğa sahip olmuştur.
Kadın cildi, erkeklerle kıyaslandığında iki kat daha fazla aminoasit salgıladığı için parmak izleri birbirinden tamamen farklıdır. Bu yüzden bilim insanları bir kişinin cinsiyetine dair bilgiler ulaşmak istediğinde parmak izlerine bakabilirler.
Kadın vücudu, emzirme süreci boyunca birçok hormon üretir. Bu hormonlar beyin ve vücudun işlevini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle emzirme süreci boyunca kadınlar daha az kaygılı, daha cesur ama aşırı duygusal olurlar.
Hormonal kontraseptifler vücuttaki hormon dengesini değiştirir. Hormon dengesi değişimi de kadınların kokularını etkiler. Eğer erkek beyni, bir kadının çocuk dünyaya getirmeye hazır olmadığına karar verirse, kadını daha az çekici bulur.
Kadın beyni erkek beynine kıyasla bilgiyi depolamak için beyninin farklı bölgelerini kullanır. Östrojen düzeylerindeki değişiklikler bu süreci etkileyebilir. Kadınlar sözel hafızada en iyidir.
Kadın vücudu özellikle hamilelik döneminde bambaşka bir hal alır. Gebelik sürecinde kadınlar, bebeklerini beslemek için yeni bir organ olan plasentayı üretir. Plasenta fetüsün bakımını yapar ve annenin hormon üretimini etkiler. Bebek doğduktan sonra ise vücudu tamamen terk eder.
Kadın beyni hormonlara bağlı olarak sürekli kendisini yenileyebilir ve değiştirebilir. Beyinde bulunan duygu, hafıza ve dikkati kapsayan bölge vücuttaki östrojen değişimlerinden etkilenir. Bu nedenle özellikle regl dönemlerinde kadınların davranışları hatta kişilikleri bile değişebilir.
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