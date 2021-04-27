KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Daha önce denk gelmediğiniz bilimsel tespitler! Kadın vücuduna dair ilginç bilgiler

Daha önce denk gelmediğiniz bilimsel tespitler! Kadın vücuduna dair ilginç bilgiler

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten’ sözüne mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Kadın ve erkeklerin birbirlerinden farklı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu farklılık ikili ilişkilerde kendisini gösterirken aslında kadın ve erkek bedenleri de bambaşka özelliklere sahiptir.

Daha önce denk gelmediğiniz bilimsel tespitler! Kadın vücuduna dair ilginç bilgiler

Kadın, regl olmak ve annelik hormonlarıyla erkeklerden ayrılır. Bunlar aslında bilinen özelliklerdir. Bunların yanında kadın bedenine dair daha önce bilmediğiniz gizli yanları sizler için araştırdık.

ESNEKLİK

Kadın vücudu kas ve bağlarında daha çok elastine sahip olduğundan erkek vücudundan daha esnektir. Bu durum kırışıklıkların daha çabuk görünmesine ve eklem ağrılarına neden olur.

YAŞAM SÜRESİ

Kadın vücudunun bağışıklık sistemi iç ve dış tehditlerle daha iyi bir şekilde başa çıkar. Hücreleri daha yavaş yaşlanır ve verimli çalışır. Bu nedenle erkeklerden daha az hastalanıp daha uzun yaşarlar. Dünya geneline bakıldığında kadın nüfusu, erkeklere oranla daha fazladır.

TER KOKUSU

Erkeklerin terlediklerinde salgıladıkları feromonlar kadın vücut sürecini olumlu yönde etkiler. Adet döngüsünü dengeler, ruh hali hafifleşir ve kaygı dağılır.

DOĞUM

Genetik dizilime ve kökene bağlı olarak kadınlar onlarca çocuk doğurabilme yetisine sahiptir. 18. yüzyılda bir Rus kadın tam 69 çocuğa sahip olmuştur.

PARMAK İZİ

Kadın cildi, erkeklerle kıyaslandığında iki kat daha fazla aminoasit salgıladığı için parmak izleri birbirinden tamamen farklıdır. Bu yüzden bilim insanları bir kişinin cinsiyetine dair bilgiler ulaşmak istediğinde parmak izlerine bakabilirler.

EMZİRMEK

Kadın vücudu, emzirme süreci boyunca birçok hormon üretir. Bu hormonlar beyin ve vücudun işlevini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle emzirme süreci boyunca kadınlar daha az kaygılı, daha cesur ama aşırı duygusal olurlar.

ARTT Sistemi nedir? ARTT nasıl yapılır?ARTT Sistemi nedir? ARTT nasıl yapılır?

HORMONAL DEĞİŞİM

Hormonal kontraseptifler vücuttaki hormon dengesini değiştirir. Hormon dengesi değişimi de kadınların kokularını etkiler. Eğer erkek beyni, bir kadının çocuk dünyaya getirmeye hazır olmadığına karar verirse, kadını daha az çekici bulur.

HAFIZA

Kadın beyni erkek beynine kıyasla bilgiyi depolamak için beyninin farklı bölgelerini kullanır. Östrojen düzeylerindeki değişiklikler bu süreci etkileyebilir. Kadınlar sözel hafızada en iyidir.

YENİ BİR ORGAN ÜRETME BECERİSİ

Kadın vücudu özellikle hamilelik döneminde bambaşka bir hal alır. Gebelik sürecinde kadınlar, bebeklerini beslemek için yeni bir organ olan plasentayı üretir. Plasenta fetüsün bakımını yapar ve annenin hormon üretimini etkiler. Bebek doğduktan sonra ise vücudu tamamen terk eder.

DÖNÜŞÜM

Kadın beyni hormonlara bağlı olarak sürekli kendisini yenileyebilir ve değiştirebilir. Beyinde bulunan duygu, hafıza ve dikkati kapsayan bölge vücuttaki östrojen değişimlerinden etkilenir. Bu nedenle özellikle regl dönemlerinde kadınların davranışları hatta kişilikleri bile değişebilir.

Vücudunuzdaki benler kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?Vücudunuzdaki benler kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bu ürünler sofranızı renklendirecekBu ürünler sofranızı renklendirecek
Cilt bakımında yeni trend!Cilt bakımında yeni trend!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Azeri kızının sorduğu soruya Nihat Hatipoğlu'ndan şaşırtan cevap

Azeri kızının sorduğu soruya Nihat Hatipoğlu'ndan şaşırtan cevap

Vücuttaki benler çok şey anlatıyor

Vücuttaki benler çok şey anlatıyor

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Aşk acısı silinir mi?

Aşk acısı silinir mi?

Kalıcı kilo vermek için püf noktaları

Kalıcı kilo vermek için püf noktaları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Kore'nin çılgın güzellik aletleri

Kore'nin çılgın güzellik aletleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.