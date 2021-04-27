Daha önce denk gelmediğiniz bilimsel tespitler! Kadın vücuduna dair ilginç bilgiler

Kadın, regl olmak ve annelik hormonlarıyla erkeklerden ayrılır. Bunlar aslında bilinen özelliklerdir. Bunların yanında kadın bedenine dair daha önce bilmediğiniz gizli yanları sizler için araştırdık.

ESNEKLİK

Kadın vücudu kas ve bağlarında daha çok elastine sahip olduğundan erkek vücudundan daha esnektir. Bu durum kırışıklıkların daha çabuk görünmesine ve eklem ağrılarına neden olur.

YAŞAM SÜRESİ

Kadın vücudunun bağışıklık sistemi iç ve dış tehditlerle daha iyi bir şekilde başa çıkar. Hücreleri daha yavaş yaşlanır ve verimli çalışır. Bu nedenle erkeklerden daha az hastalanıp daha uzun yaşarlar. Dünya geneline bakıldığında kadın nüfusu, erkeklere oranla daha fazladır.

TER KOKUSU

Erkeklerin terlediklerinde salgıladıkları feromonlar kadın vücut sürecini olumlu yönde etkiler. Adet döngüsünü dengeler, ruh hali hafifleşir ve kaygı dağılır.

DOĞUM

Genetik dizilime ve kökene bağlı olarak kadınlar onlarca çocuk doğurabilme yetisine sahiptir. 18. yüzyılda bir Rus kadın tam 69 çocuğa sahip olmuştur.

PARMAK İZİ

Kadın cildi, erkeklerle kıyaslandığında iki kat daha fazla aminoasit salgıladığı için parmak izleri birbirinden tamamen farklıdır. Bu yüzden bilim insanları bir kişinin cinsiyetine dair bilgiler ulaşmak istediğinde parmak izlerine bakabilirler.