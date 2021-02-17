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Güneş gözlüğü kar körlüğüne karşı koruyucunuz olacak

17.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Güneş gözlüğü kar körlüğüne karşı koruyucunuz olacak

Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının kar ya da buzdan yansımasıyla korneada hasar bırakabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Ün, özellikle kayak yapanların ve kara fazlaca maruz kalanların kar körlüğüne karşı güneş gözlüğüyle önlem alması gerektiğini belirtti.

Son günlerde yurt genelinde kar yağışları hâkim, bu vesileyle kara çıplak bakmanın birçok göz problemlerine neden olabileceğini söyleyen, Batıgöz Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Ün,Op. Dr. Murat Ün, "Karın yansıttığı ışınlara maruz kaldıktan sonra gözde ortaya çıkan ışıktan rahatsızlık, yanma, ağrı, batma, yabancı cisim hissi, gözleri açamama, aşırı sulanma ve görme azlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan kar körlüğü, kardan yansıyan ultraviyole ışınların kornea denilen gözün camsı tabakasında hasar oluşturur" şeklinde konuştu.

KAR KÖRLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisinde iyileşmeyi hızlandırmak ve hastayı rahatlatmak için suni gözyaşı veya jellerle kapama tedavisi uygulandığını, ağrıyı azaltmak için göz bebeğini büyüten damlalar ve göz damlaları verildiğini ifade eden Ün "Bu gibi durumlarda gözler üzerine yapılacak soğuk kompres hastayı rahatlatmaktır. Kornea hasarının fazla olduğu durumlarda ise bir uzman hekim önerisi ile farklı tedavi yolları izlenilmelidir. Bunun dışında hastanın istirahat etmesi, aydınlık ortamlardan kaçınması, gözünü ovuşturmaması veya güneş gözlüğü takması önerilir" dedi.

KARDA "GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ" ÖNERİSİ

Hastalığın sıklıkla kayak yapanlar, kar motosikletine binenler ve dağa tırmanan kişilerde görüldüğü bilgisini veren Ün, hava bulutlu olsa bile kayak gözlükleri veya yüksek ultraviyole koruma özelliği bulunan güneş gözlükleri takılarak göze hasar veren ultraviyole ışınların etkisinden korunabileceğini belirterek "Kayak yaparken veya karda yürürken hava bulutlu olsa bile güneş gözlükleri mutlaka takılmalıdır, zira ultraviyole ışınlar bulutlardan geçebilmektedir. Koruyucu gözlüklerin ultraviyole ışınların hemen tümünü süzmesi ve görünen ışığın en fazla yüzde 5-10'unu geçirmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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