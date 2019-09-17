Güneş ışınlarına maruz kalan deride foto yaşlanmaya dikkat

Güneşten deriye ulaşan ultraviyole ışınlarının ciltte hem görünür hem de hücre boyutunda hasar oluşturduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, “Ultraviyole ışınları lekelenmeye ve deri kuruluğuna sebep olurken, hücrevî boyutta deriye esnekliğini veren kolajen miktarında, kök hücre dediğimiz fibroblastlarda ve deri altı dokuya dolgunluk veren hyaluronik asit miktarında azalma olur. Bu değişiklikler derinin yaşlanmasına sebebiyet verir, buna foto yaşlanma denir. Yaşa bağlı kronolojik yaşlanma genetik yapı ile ilişkilidir ve engellenemez. Ancak foto yaşlanma tedbir alınabilirse engellenebilir ve geciktirebilir” dedi.

ÖNCELİKLE GÜNEŞTEN KORUNMAK GEREKİYOR

Foto yaşlanmanın engellenmesi için öncelikle güneşten korunmak gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, “Özellikle yüz bölgesi yaşlanma etkilerinin çok görüldüğü yerdir. Yıl boyu güneşe maruz kaldığı için mutlaka güneş koruyucu krem kullanılarak korunmalıdır. Oluşmuş foto hasarlanma için neler yapılabilir? Günlük cilt bakımının bir parçası olan uygun nemlendirici kullanılması önemlidir” diye konuştu.