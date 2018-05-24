Güneş lekelerine karşı en iyi maske tarifleri

Özellikle açık tenli kadınların bu konuda çok zorlandığı bilinir. Ne kadar güneşten korunsanız

bile güneş yanıklarına dur demek zor. Bu nedenle hergün güneş kremi kullanmalı ve cildiniz

için doğal maskeler uygulamalısınız. Önemli olan nokta bu maskeleri düzenli şekilde

kullanmanızdır.

Hassas ciltler için bal maskesi

Malzemeler

1 yumurta akı

1 çay kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı taze jelatin

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Karışımınızı yüzünüze sürmeden önce mutlaka

yüzünüzün iyice temizl olduğundan emin olun. Karışımı yüzünüze sürün eğer karışımınızdan

artarsa göğüs bölgenize de sürebilirsiniz. İnce bir tabaka halinde sürdüğünüzden emin olun.

Maske kurumaya başladığında yumurta akı sebebiyle cildiniz gerilecektir. Bunu hissetmeniz

gayet doğal. 15-20 dakika arasında beklettiğiniz bu doğal maskeyi ılık suyla yıkayarak

temizleyin.

Limon ve ballı maske

Limon içeriği sebebiyle ağartıcı özelliklere sahiptir. Bu sebeple güneş lekeleri için uygun bir

zemin hazırlar fakat asidik özelliği olan her meyve bu özelliği verebilir. Örneğin; çilek, ananas,

portakal, mandalina, greyfurt. Bu nedenle limon yerine diğer meyveleri de tercih

edebilirsiniz. Böylece maskenize hoş kokularda eklemiş olursunuz.