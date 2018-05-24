Güneş lekelerine karşı en iyi maske tarifleri

Özellikle açık tenli kadınların bu konuda çok zorlandığı bilinir. Ne kadar güneşten korunsanız
bile güneş yanıklarına dur demek zor. Bu nedenle hergün güneş kremi kullanmalı ve cildiniz
için doğal maskeler uygulamalısınız. Önemli olan nokta bu maskeleri düzenli şekilde
kullanmanızdır.
Hassas ciltler için bal maskesi
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Karışımınızı yüzünüze sürmeden önce mutlaka
yüzünüzün iyice temizl olduğundan emin olun. Karışımı yüzünüze sürün eğer karışımınızdan
artarsa göğüs bölgenize de sürebilirsiniz. İnce bir tabaka halinde sürdüğünüzden emin olun.
Maske kurumaya başladığında yumurta akı sebebiyle cildiniz gerilecektir. Bunu hissetmeniz
gayet doğal. 15-20 dakika arasında beklettiğiniz bu doğal maskeyi ılık suyla yıkayarak
temizleyin.
Limon ve ballı maske
Limon içeriği sebebiyle ağartıcı özelliklere sahiptir. Bu sebeple güneş lekeleri için uygun bir
zemin hazırlar fakat asidik özelliği olan her meyve bu özelliği verebilir. Örneğin; çilek, ananas,
portakal, mandalina, greyfurt. Bu nedenle limon yerine diğer meyveleri de tercih
edebilirsiniz. Böylece maskenize hoş kokularda eklemiş olursunuz.
Malzemeler
Yapılışı
Limon suyunu ve balı karıştırın. Ardından lekelerin olduğu yerler öncelikli olarak tüm yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta limonun cildi kurutmasıdır. Eğer kuru bir cildiniz varsa bu maskeyi uygularken cildinizin tahriş olmadığından emin olun. Kızarma, kaşıntı var ise maskeyi uygulamayı bırakın. Maskenizi
yüzünüzde 15-20 dakika kadar bekletip ılık su ile durulayın. Cildiniz bir tepki göstermemişse maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.
Cilde parlaklık veren zerdeçal maskesi
Solgun ve lekeli bir cildiniz var ise bu maske sizin kurtarıcınız olabilir. Cildinize parlaklık verir
ve lekelerden arınmanızı sağlar. Üstelik 4. uygulamadan sonra etkisini gözlerinizle
göreceksiniz.
Malzemeler
Yapılışı
Malzemeleri jöle kıvamına gelene kadar karıştırın. Kıvamınız fazla yoğun olursa süt
ekleyebilirsiniz. Bu doğal maskeyi uygulamadan önce gözeneklerinizin açık olması oldukça
önemlidir. Bu nedenle bol buharlı duş sonrası uygulamanız daha iyi sonuçlar almanızı
sağlayabilir. Maskeyi yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün ve 20 dakika boyunca bekletin.
Ardından bol su ile yüzünüzü yıkayın.
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