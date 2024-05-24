Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler?

Güneş patlaması etkileri son dönemde oldukça merak edilmeye başlamıştır. Güneş patlaması şiddet oranına göre Dünya'da bazı etkilere sebep olabilmektedir. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) zaman zaman Güneş'te ortaya çıkan plazma patlaması etkisiyle oluşan jeomanyetik fırtınaların, radyo ve diğer teknolojik sinyalleri geçici bir süre bozabileceği uyarısında bulunmaktadır. Dolayısıyla insanlar güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler sorusunun yanıtını aramaktadır.

Güneş patlaması nedir?

Güneş patlaması, Güneş'in atmosfer ortamında ortaya çıkan şiddeti değişen patlamalara verilen isimdir. Bu patlamalar oldukça şiddetli oranlarda olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla ivme gösterirler. Güneş patlamaları sebebiyle Dünya atmosferine normalde olandan daha fazla küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları ulaşır. Bu parçacıklar nedeniyle ise yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

Güneş patlaması neden olur?

Güneş patlamaları, Güneş’in içerisinde bulunan fotosfer, korona ve kromosfer gibi bütün tabakaları etkiler. Plazmayı yüzlerce milyon kelvine ulaştırıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları ışık hızına yakın bir hızla uzaya püskürtür. Bununla birlikte bütün elektromanyetikler radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, yoğun manyetik bölgelerin fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif yerlerde meydana gelir.

Güneş patlaması olursa neler olur?

Güneş'ten salınan ve 2-3 gün gibi bir süreyle ulaşan bu radyasyonun insanları etkilemesine ise genelde Dünya’nın manyetik alanı bariyer olur. Ayrıca zaman zaman meydana gelen fırtına sebebiyle bazı ülkelerde kuzey ışıkları denilen ışık çemberleri görülebilir.





