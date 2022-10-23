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Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

23.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir gerçekleşen doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması için geri sayım başladı. Bununla birlikte Güneş tutulması hakkında araştırmalar hız kazandı. Fotoğrafçılar için eşsiz karelerin meydana geldiği Güneş tutulmasının tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte merak edilenler...

Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Nadir gerçekleşen eşsiz doğa olaylarından olan Güneş tutulması bu sene ekim ayında gerçekleşecek. Güneş tutulmasına sayılı saatler kaldı. Tutulma Ay'ın, Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana geliyor. Peki Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Güneş tutulması 25 Ekim 2022 tarihinde meydana gelecek. Tutulma, Türkiye'den görülebilecek. Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında görülecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 saatinde olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENECEK?

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek. Hava açık olduğu takdirde Türkiye'den de izlenebilir olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelir. Bu sürede Ay, Güneş'i kısmen ya da tamamen örter.

Güneş tutulmasını izlerken güneş gözlem ve korunma gözlüğü kullanılması tavsiye ediliyor.


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