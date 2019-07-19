Güneş yanığı için diş macunu kullanmayın bunun yerine sarı kantaron kullanın

Cilt, vücudun çevrenin zararlı etkilerine doğrudan maruz kalan bölgesi. Cilt üzerinde çevre kaynaklı rahatsızlıkların başında da özellikle yaz aylarında yaşanan güneş yanıkları geliyor. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, güneş yanıklarına ilk müdahale konusunda önemli bilgiler paylaştı. Güneş yanıklarına müdahalelerde öncelikle cildi nemlendirmek ve serinletmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Gaye Hafez, “Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezle, cildi nemlendirmek hem kaşıntı hem yanma hissini azaltır. Halk arasında, güneş yanığı sebebiyle oluşan yanma ve ağrı hissinin giderilmesi için yoğurt veya diş macunu sürmek halen devam eden yanlış uygulamalardır. Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder” diye konuştu.

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Güneşe uzun süreli bir maruziyet söz konusuysa, yanığa kaşıntı ve acı eşlik edeceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, "Bunu gidermek için antialerjik ilaçlar kullanılabilir. Su kaybı, cildin kurumasına sebep olur, cilt kurudukça kaşıntı hissi artar. Bu sebeple bol su içmek de yapılması gerekenler arasında ön sırada olmalı” dedi.