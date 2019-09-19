Güneşin cildimizde bıraktığı yorgunluğa iyi gelen tedaviler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, tatil sonrası cilt bakımı hakkında birbirinden sağlıklı tüyolar verdi. Güneş ışığına aşırı derecede maruz kalmak cildin normalden daha kalın bir hale gelmesine sebebiyet verir. Ayrıca vücut, deriyi güneş ışınlarından korumak için deriye rengini veren hücrelerin daha renk maddesi salgılamasına neden olur.

Güneşin cilt üzerindeki bir diğer etkisi ise cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olmasıdır. Bunun sonucunda sarkıklıklar meydana gelir ve insanların normalden daha yaşlı bir görünmesine sebep olur.

YENİLEYİCİ TEDAVİLER

Yakıcı güneş ışınları yaz aylarında cildin kurumasına sebep olur. Bu da cildin sağlıksız bir hale gelmesini sağlar. Yaz ayları sonrasında cildi yenilemeye, tazelemeye ve nemlendirmeye yönelik tedaviler ile kısa sürede yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.

Lekeli, derin çizgilerin olduğu bir yüz yerine nemlendirici ve arındırıcı tedaviler sayesinde ışıl ışıl ve parlak bir cilt sağlanır. Özellikle içeriğinde hyalüronik asit bulunan uygulamalar cilde yüksek oranda nem kazandırır. Bu uygulamalar çok küçük iğneler ile kısa sürede cilde uygulandığından dolayı etkisi hemen elde edilir. Cildin durumuna göre 2 ya da 3 seans olarak gerçekleştirilen uygulamalar elde edilen görünümün kalıcılığını da önemli ölçüde arttırır.