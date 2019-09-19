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Güneşin cildimizde bıraktığı yorgunluğa iyi gelen tedaviler

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Yaz aylarında sıcaklık ile beraber tatilde deniz ve kum, cilt üzerinde yıkıcı etkilere neden olur. Bu nedenle yaz aylarının sonuna doğru ciltte gözle görülür yaşlanma ve lekelenme problemleri ortaya çıkar.

Güneşin cildimizde bıraktığı yorgunluğa iyi gelen tedaviler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, tatil sonrası cilt bakımı hakkında birbirinden sağlıklı tüyolar verdi. Güneş ışığına aşırı derecede maruz kalmak cildin normalden daha kalın bir hale gelmesine sebebiyet verir. Ayrıca vücut, deriyi güneş ışınlarından korumak için deriye rengini veren hücrelerin daha renk maddesi salgılamasına neden olur.

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Güneşin cilt üzerindeki bir diğer etkisi ise cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olmasıdır. Bunun sonucunda sarkıklıklar meydana gelir ve insanların normalden daha yaşlı bir görünmesine sebep olur.

YENİLEYİCİ TEDAVİLER

Yakıcı güneş ışınları yaz aylarında cildin kurumasına sebep olur. Bu da cildin sağlıksız bir hale gelmesini sağlar. Yaz ayları sonrasında cildi yenilemeye, tazelemeye ve nemlendirmeye yönelik tedaviler ile kısa sürede yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.

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Lekeli, derin çizgilerin olduğu bir yüz yerine nemlendirici ve arındırıcı tedaviler sayesinde ışıl ışıl ve parlak bir cilt sağlanır. Özellikle içeriğinde hyalüronik asit bulunan uygulamalar cilde yüksek oranda nem kazandırır. Bu uygulamalar çok küçük iğneler ile kısa sürede cilde uygulandığından dolayı etkisi hemen elde edilir. Cildin durumuna göre 2 ya da 3 seans olarak gerçekleştirilen uygulamalar elde edilen görünümün kalıcılığını da önemli ölçüde arttırır.

LEKELERE ELVEDA

Güneş ışınları ciltte aynı zamanda lekelenmelere neden olur. Bu da normalden daha solgun bir cilt görünümünü sağlar. Kimyasal peeling yöntemleri ile bu etkiden kurtulmak mümkün. Kimyasal peeling ile cildin yüzeyindeki örü deri arındırılarak alttan sağlıklı derinin gelmesi sağlanır.

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Lekelenmenin aşırı olduğu durumlarda ise cildin derinlerini etkileyerek daha güçlü bir iyileşme sağlayan mezoterapi uygulamaları öne çıkar. Peeling ve mezoterapi uygulamalarının en büyük avantajı herhangi bir şekilde lokal anestezi uygulanmadan yapılabilmeleridir. Ancak uygulamanın cildin derinlerinde gerçekleştirildiği durumlarda hasta açısından daha fazla konfor elde edilmesi için bazı anestezi kremler de tercih edilebilir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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ciltte lekelenme problemleri yaşlanma belirtileri

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