Güneşte temizlenebilen 4 mutfak ürünü

Pek çok temizlik ürününün yanı sıra güneş ışınları, bakterileri öldürmek konusunda çok daha etkilidir. Özellikle bazı mutfak eşyalarını yıkadıktan sonra birkaç saat güneşte bekletirseniz tertemiz, bakterisiz bir hale getirirsiniz.

AHŞAP KESME TAHTALARI

Ahşap kesme tahtasını yıkayın. Ardından güneş alan bir yerde yaklaşık 2 saat kadar bekletin. Islak ahşap yüzey güneşte hızlı bir şekilde kuruyacak ve nemli yüzey ortadan kalkacağı için bakterilerin artma olasılığı da azalacak.

ÇÖP KUTUSU

Çöp kovasını iyi bir şekilde sabunla yıkayın ve durulayın. Ardından güneşte tamamen kuruması için bekletin.

BUZDOLABI ÇEKMECELERİ

Buzdolabı çekmecelerini sıvı sabunla fırçalayın. Çekmeceleri duruladıktan sonra

saat güneşte bırakın. İl günkü gibi pırıl pırıl olacaklar!

ALIŞVERİŞ ÇANTASI

Alışveriş çantalarını sık sık temizlemeye özen göstermelisiniz. Çamaşır makinesinde yıkayın ya da ıslak bir bezle çantaları silin. Ardından güneşte saat kadar bekletin. Alışveriş çantanız tüm bakterilerden arınmış olacak.

