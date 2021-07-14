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  4. Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

14.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTULDU

Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti
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