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Güney Afrika'da polis protestocuların üzerine ateş açtı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:50 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da polis protestocuların üzerine ateş açtı: 2 ölü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın Bekkersdal bölgesinde iyi hizmet talebi nedeniyle düzenlenen bir gösteride polisin açtığı ateş sonucu 2 protestocu hayatını kaybetti.

Johannesburg Polis Sözcüsü Kay Makhubela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestocuların yollar kapattığını, lastikleri yaktığını belirtti.

Makhubela, "Protestocular, yabancı uyrukların dükkanlarına yağmalamaya başladıktan sonra biz de onların üzerine plastik mermiler kullandık." dedi.

Protestocuların yürüyüş hakları olmasına rağmen başkalarının haklarını ihlal ettiklerini ifade eden Makhubela, "Bir kişi gözaltına alındı ve hala gerginlik devam ediyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerden Michel Mazibuko, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydederek, "Hükümetimiz bize düşük maliyetli evleri sunmaya söz verdi ancak 1994'ten beri boşuna sabırla bekledik." diye konuştu.

Bekkersdal bölgesinde toplanan binden fazla protestocu, hükümetten elektrik, konut ve çevre temizlik gibi hizmetler talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika protesto şiddet

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