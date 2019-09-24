Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Miras Günü kutlamalarında Türk kültürü ve sanatı tanıtıldı.

Ülkede her yıl, kültürel farklılıkları tanıtmak ve hatırlamak için 24 Eylül'de kutlanan Miras Günü etkinlikleri, farklı ülkelerden temsilcilerin yanı sıra Güney Afrika'dan üst düzey katılımlarla yapılıyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gauteng Eyaleti Kültür, Sanat ve Spor Bakanlığının daveti üzerine YEE olarak Pretorya şehrindeki kutlamalarda Türk kültürü ve el sanatlarını tanıttıklarını söyledi.

Her sene geleneksel olarak yapılan Miras Günü kutlamalarının bu yıl "Yerel İnsanlar Diller Ve Kültürler" temasıyla düzenlendiğini belirten Kahraman, "On binlerce kişinin katıldığı Miras Günü'nde birçok kültür temsil edilerek çeşitli sanatsal gösteriler gerçekleştirildi." dedi.

Kahraman, YEE olarak Miras Günü'nü Güney Afrikalılarla kutladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Ülkedeki çok kültürlülüğü ve çeşitliliği yansıtan bir atmosferde ülkemizi temsil etmekte ve tanıtmaktayız. Son dönemlerde Güney Afrika ile Türkiye arasında ilişkilerin önemi artmakla beraber özellikle kültür ve sanat alanında faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Bu tür organizasyonlarla kültürleri yakından tanımaya imkan veriyoruz ve Güney Afrikalıların da Türkiye'ye ilgisini çok net görebiliyoruz."

- 24 Eylül Miras Günü

Etkinlikte birbirinden farklı çok sayıda grup geleneksel kıyafetlerle dans ederek kültürlerini temsil ediyor.

Güney Afrika'da 11 resmi dil kullanılıyor ve çok sayıda etnik grup bulunuyor. Ülkede halkın önemli bölümü de birden fazla dil konuşuyor.

