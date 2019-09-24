HABER

Güney Afrika'daki "Miras Günü"nde Türk kültürü tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman: - "Gauteng Eyaleti Kültür, Sanat ve Spor Bakanlığının daveti üzerine YEE olarak Pretorya şehrinde yapılan Miras Günü kutlamalarında Türk kültürü ve el sanatlarını tanıttık"

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Miras Günü kutlamalarında Türk kültürü ve sanatı tanıtıldı.

Ülkede her yıl, kültürel farklılıkları tanıtmak ve hatırlamak için 24 Eylül'de kutlanan Miras Günü etkinlikleri, farklı ülkelerden temsilcilerin yanı sıra Güney Afrika'dan üst düzey katılımlarla yapılıyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gauteng Eyaleti Kültür, Sanat ve Spor Bakanlığının daveti üzerine YEE olarak Pretorya şehrindeki kutlamalarda Türk kültürü ve el sanatlarını tanıttıklarını söyledi.

Her sene geleneksel olarak yapılan Miras Günü kutlamalarının bu yıl "Yerel İnsanlar Diller Ve Kültürler" temasıyla düzenlendiğini belirten Kahraman, "On binlerce kişinin katıldığı Miras Günü'nde birçok kültür temsil edilerek çeşitli sanatsal gösteriler gerçekleştirildi." dedi.

Kahraman, YEE olarak Miras Günü'nü Güney Afrikalılarla kutladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Ülkedeki çok kültürlülüğü ve çeşitliliği yansıtan bir atmosferde ülkemizi temsil etmekte ve tanıtmaktayız. Son dönemlerde Güney Afrika ile Türkiye arasında ilişkilerin önemi artmakla beraber özellikle kültür ve sanat alanında faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Bu tür organizasyonlarla kültürleri yakından tanımaya imkan veriyoruz ve Güney Afrikalıların da Türkiye'ye ilgisini çok net görebiliyoruz."

- 24 Eylül Miras Günü

Etkinlikte birbirinden farklı çok sayıda grup geleneksel kıyafetlerle dans ederek kültürlerini temsil ediyor.

Güney Afrika'da 11 resmi dil kullanılıyor ve çok sayıda etnik grup bulunuyor. Ülkede halkın önemli bölümü de birden fazla dil konuşuyor.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımı yüzde 54Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımı yüzde 54
Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 172 bine ulaştıTürkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 172 bine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Miras Günü Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre Enstitüsü Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.