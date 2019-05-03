Güney Afrika'daki seçimlerde 48 siyasi parti yarışacak

PRETORIA (AA) - Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler için 48 siyasi parti başvuru yaptı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Janet Love, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel seçimler ile 9 eyalette yapılacak eyalet seçiminde 48 partinin yarışacağını belirtti.

Love, ülkede adil ve özgür seçimlerin olması için çalıştıklarını söyledi.

Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 48 siyasi parti yarışırken, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) başta olmak üzere Demokratik İttifak (DA) ve Ekonomik Özgürlük (EFF) partileri, kamuoyu yoklamalarında öne çıkan partiler olarak dikkati çekiyor.

