"Güney Amerika'da cezaevleri 'suç okuluna' dönüştü"

Kapasitesinin çok üzerinde tutuklu barından Brezilya hapishaneleri "dünyadaki en dolu cezaevleri" arasında yer alıyor.

AA muhabirinin, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulamaları Merkezinin (LAMER) Latin Amerika hapishanelerine ilişkin istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Brezilya'da toplam kapasitesi 419 bin olan cezaevlerinde 724 bin mahkum bulunuyor.

Çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan ayaklanmaların sebepleri arasında, davaların uzun sürmesi ve henüz haklarında hüküm verilmeyen tutuklu oranının yüksekliği gibi nedenler yer alıyor.

SİNAN DOĞAN - Güney Amerika ülkelerinde kapasitelerinin çok üzerinde mahkum barındıran cezaevleri, yeterli kontrol sağlanamadığından çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ayaklanmalara ve istenmeyen olaylara sahne oluyor.

Kolombiya'da da benzer bir durum yaşanıyor, 80 bin kişilik kapasiteye sahip ülkede mahkum sayısı 123 bini buluyor.

Arjantin cezaevlerinde ise 74 bin kişilik kapasiteye rağmen 93 bin mahkum bulunuyor. Peru, Venezuela, Şili, Ekvador, Paraguay, Uruguay da kapasitesinin çok üzerinde insanı cezaevlerinde tutuyor.

Söz konusu bölgede Bolivya, kapasitesinin üzerinde "en fazla mahkum barından ülke" olarak öne çıkıyor. Ülkede, 5 bin kişilik kapasite olmasına rağmen 19 bin mahkum hapishanelerde yer alıyor.

- "Hapishaneler yeterli değil"

LAMER Başkanı Mehmet Necati Kutlu, AA muhabirine, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç çeteleri arasındaki şiddet olaylarının, cezaevlerine kolaylıkla sıçrayabildiğini söyledi.

Kutlu, hapishanelerin, yapı ve nitelik olarak yetersizliğine dikkati çekerek, eksikliklerin istenmeyen sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

Doluluk oranlarının çok yüksek olmasının, mahkum başına verilmesi gereken iaşe ve temel ihtiyaçları olumsuz etkilediğini vurgulayan Kutlu, sağlık koşulları ve hijyen durumunun da kötü olmasının ölümcül sonuçlara yol açtığını ifade etti.