Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait batan tekne

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait bir teknenin Çin'e ait balıkçı gemisi tarafından batırıldığı ispatlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini bildirdi.

CNN Philippines'de yer alan habere göre, Panelo basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğer Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait gemi tarafından 'kasten' batırıldığı anlaşılırsa, Çin ile diplomatik ilişkiler kesebiliriz." ifadesini kullandı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, konuyla ilgili diplomatik protesto yayınladıklarını söyledi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait "F/B GIMVER 1" isimli tekneye, yabancı bir balıkçı teknesinin çarptığını açıklamıştı. Çarpışmaya Çinli balıkçılara ait olduğu tahmin edilen bir teknenin neden olduğunu aktaran Lorenzana, çarpışmanın ardından Filipinlilere ait teknenin battığını ifade etmişti.

Lorenzana, 9 Haziran'da yaşanan olayla ilgili soruşturma çağrısı yaparak, benzer bir olayın yeniden yaşanmasının önüne geçmek için diplomatik adımlar atılmasını istemişti.