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Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait batan tekne

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo: - "Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait gemi tarafından batırıldığı kanıtlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkiler kesebiliriz"

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait bir teknenin Çin'e ait balıkçı gemisi tarafından batırıldığı ispatlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini bildirdi.

CNN Philippines'de yer alan habere göre, Panelo basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğer Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait gemi tarafından 'kasten' batırıldığı anlaşılırsa, Çin ile diplomatik ilişkiler kesebiliriz." ifadesini kullandı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, konuyla ilgili diplomatik protesto yayınladıklarını söyledi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait "F/B GIMVER 1" isimli tekneye, yabancı bir balıkçı teknesinin çarptığını açıklamıştı. Çarpışmaya Çinli balıkçılara ait olduğu tahmin edilen bir teknenin neden olduğunu aktaran Lorenzana, çarpışmanın ardından Filipinlilere ait teknenin battığını ifade etmişti.

Lorenzana, 9 Haziran'da yaşanan olayla ilgili soruşturma çağrısı yaparak, benzer bir olayın yeniden yaşanmasının önüne geçmek için diplomatik adımlar atılmasını istemişti.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Olayın, Spratly Adaları civarında bulunan "Recto (Reed) Bank" isimi verilen bir yerin yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Filipinler gemi

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