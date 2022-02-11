HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kıbrıs'ta şoke eden görüntü! Rumlardan papazlara silah eğitimi

Güney Kıbrıs'ta şoke eden görüntü! Rumlardan papazlara silah eğitimi

11.02.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) Ortadoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verildiği ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Rum halkı da, din adamlarının Rum ordusuyla iş birliği yapmasına tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs'ta şoke eden görüntü! Rumlardan papazlara silah eğitimi

Güney Kıbrıs Rum Kesiminden gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. Ortadoks Klisesi ve Rum Milli Ordusu’nun iş birliğinde gerçekleştirilen ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Tugay Komutanı Tuğgeneral Lucas Hatzimichael’in özel daveti üzerine çağrılan papazlara ağır silahlarla eğitim verildi.

AW541540_03

Görüntülerin ise sosyal medyada yayılmasının ardından Rum halkı da, din adamlarının Rum ordusuyla iş birliği yapmasına tepki gösterdi.

AW541540_02

Gelen tepkiler üzerine Rum yönetimi tarafından, “Rum ordusunun yerel kilise ise iş birliği bağlamında gerçekleştirilen planlı bir tatbikat” açıklaması yapıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm kısıtlamaları kaldırmışlardı... Avrupa ülkesinden dikkat çeken koronavirüs kararıTüm kısıtlamaları kaldırmışlardı... Avrupa ülkesinden dikkat çeken koronavirüs kararı
'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.