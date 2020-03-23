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Koronavirüsün vurduğu o ülkeden umutlandıran haber!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Güney Kore'de son 24 saatte, son 4 haftadaki en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi.

Koronavirüsün vurduğu o ülkeden umutlandıran haber!

BBC'de yer alan haberde, ülkede son 24 saatte Kovid-19 salgınına bağlı 64 vakaya rastlanıldığı, bunun son 4 haftadaki en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi.

Haberde, Güney Kore'de 8 bin 961 kişide Kovid-19 görüldüğü ve salgın nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan haberde, sağlık yetkililerinin ülkenin hala uzun bir mücadele sürecinde olduğu uyarısını yaptığı ifade edildi.

HONG KONG KAPILARINI KAPADI

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 nedeniyle sınırların yabancılara kapatıldığını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Lam basın toplasında, Kovid-19 salgını nedeniyle aldıkları önlemleri açıkladı.

Yabancılara getirilen giriş yasağının çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlanacağını vurgulayan Lam, yasağın 14 gün süreceğini belirtti.

Lam, söz konusu yasağın, yakın zamanda başka ülkelere gitmiş Çin ana karası, Makao ve Tayvan'dan gelecek ziyaretçileri de kapsadığını kaydetti.

Baş Yönetici Lam, bu kapsamda Hong Kong'da bar ve restoranlarda alkol satışının da geçici olarak yasaklandığını ifade etti.

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Carrie Lam Güney Kore Hong Kong Kovid-19 yeni tip koronavirüs

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