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Güney Kore'de yeni tip koronavirüs paniği! Vaka sayısı arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve diğer ülkelere de sıçrayan koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs paniği! Vaka sayısı arttı

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Wuhan'da ikamet eden ve pazartesi günü Güney Kore'ye dönen 54 yaşındaki bir kişinin yeni tip koronovirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Semptomların dün görüldüğü kişinin karantina altına alındığı belirtildi.

SAYI 3'E YÜKSELDİ

Yeni vakayla, Güney Kore'de yeni tip koronovirüs tespit edilen kişi sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ülkede 56 kişi hayatını kaybetti, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Koronovirüs

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