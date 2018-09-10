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Güney Kore, Koreler arası barış için Endonezya'nın yardımını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Güney Kore, Koreler arası barış için Endonezya'nın yardımını istedi

SEUL (AA) - Güney Kore, Endonezya'dan Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşılmasına yönelik çabaları desteklemesini istedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Seul'ü ziyaret eden Endonezyalı mevkidaşı Joko "Jokowi" Widodo ile görüşmesinde, Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Moon, Widodo'dan kalıcı barış ve nükleer silahsızlanma çabalarına destek vermesini talep etti.

Moon ayrıca Widodo'ya Endonezya'daki son Asya Oyunlarında Koreler arası işbirliğine yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Güney Kore basınına göre, Widodo da görüşmede Güney Kore ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi temennisini dile getirdi.

Widodo, Asya Oyunları'nın açılışına hem Moon'u hem de Kim'i davet etmiş, ancak iki lider açılışa yardımcılarını göndermişti.

Endonezya'nın ilk Devlet Başkanı Sukarno, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un büyük babası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung'un dostuydu. İkili, 1950'li yıllarda iki ülke arasında diplomatik ilişkileri tesis etmişti.

Sukarno'nun kızı Megawati Sukarnoputri de 2002 yılında o dönemde Kuzey Kore'nin lideri olan, Kim Jong-un babası Kim Jong-il ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Güney Kore

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