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Güney Kore lideri Moon: Köpek eti tüketimini yasaklamanın zamanı geldi

27.09.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpek eti sektörü için her yıl bir milyon köpeğin kesildiği tahmin edilen Güney Kore'de, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor.

Güney Kore lideri Moon: Köpek eti tüketimini yasaklamanın zamanı geldi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkede köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor.

Korelilerin büyük çoğunluğu köpek eti tüketmiyor. Ülkede köpek etine olan talep de son yıllarda düştü.

Ancak yine de Güney Kore'deki köpek eti sektörü için her yıl bir milyon köpeğin kesildiği tahmin ediliyor.

Başbakan ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Moon'un, "yasağın zamanının geldiği" düşüncesini ifade ettiği bildirildi.

Köpek sevgisiyle bilinen Moon, köpek eti tüketiminin yasaklanmasını öneren ilk cumhurbaşkanı oldu.

Söz konusu görüşmede Moon, ülkede terk edilmiş hayvanların korunmasıyla ilgili atılacak yeni adımlar hakkında da bilgi aldı.

Ülkede köpek ve kedilerin vahşice öldürülmesini yasaklayan yasalar olsa da, köpek eti tüketimini tamamen yasaklayan herhangi bir kanun bulunmuyor.

Öte yandan, köpek sahiplenmenin yaygınlaştığı ülkede, yıllar içerisinde köpek eti tüketenlerin sayısı oldukça düştü.

Ülkedeki en büyük üç köpek eti pazarı da kapandı.

Hayvan hakları savunucuları uzun süredir köpek etinin yasaklanması için kampanya yapıyor.

2020'deki bir araştırmaya göre Güney Korelilerin yüzde 84'ü hayatlarında hiç köpek eti yememiş ve gelecekte de yemeyi düşünmüyor. Yüzde 59 ise köpek etini yasaklamayı destekliyor.

Uzun süredir köpek eti ticaretini protesto eden hayvan hakları grupları da Cumhurbaşkanı Moon'un planını memnuniyetle karşıladı.

Kore Hayvan Hakları Savunucuları'nın lideri Jeon Jin-kyung, "Gittikçe daha çok Güney Koreli, köpek eti tüketimini gelenek olarak değil hayvan istismarı olarak görüyor" yorumunu yaptı.

Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, köpek eti konusunun siyasetin gündemlerinden birisi olması bekleniyor. Bazı adaylar, köpek eti tüketimini yasaklama vaatlerini kamuoyuyla paylaştı bile.

Güney Koreli yetkililer, ülkenin en büyük köpek mezbahasını 2018 yılında kapatmıştı. Seongnam kentindeki Taepyeong-dong kesimhanesinin parka dönüştürülmesine karar verilmişti.

Ülke nüfusunun beşte biri de evcil hayvan olarak köpek besliyor.

Köpek etine karşı yürütülen protestoların etkisiyle köpek eti servis eden restoranların sayısının da azaldığı belirtiliyor.

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