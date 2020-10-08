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Güney Kore’de 33 katlı gökdelende yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:15 | Son Güncelleme

Güney Kore’nin Ulsan kentindeki 33 katlı gökdelende yangın çıktı.Güney Kore’nin Ulsan kentinden bulunan 33 katlı Samhwan Art Nouveau isimli gökdelende yangın çıktı.

Güney Kore’nin Ulsan kentindeki 33 katlı gökdelende yangın çıktı.
Güney Kore’nin Ulsan kentinden bulunan 33 katlı Samhwan Art Nouveau isimli gökdelende yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tüm bina alev topuna döndü. Yetkililer, yangının binanın 8. ve 12. katları arasında başladığını ve yangının rüzgar nedeni ile hızla binaya yayıldığını aktardı. Binada 120 daire ve AVM bulunurken, yüzlerce bina sakini tahliye edildi.
İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında çıkan duman nedeni ile 50 kişinin zehirlendiği ve tedavi altına alındığı aktarıldı. Güçlü rüzgarların yangını kontrol etmeyi zorlaştırdığını belirten yetkililer, itfaiyecilerin hala bina içerisinde olabilecek kişileri aradığını aktardı.
Görgü tanıkları, yangının aniden çıktığını ve binanın dış malzemesi nedeni ile hızla yayıldığını ifade etti. Olayda şu ana kadar can kaybı rapor edilmezken, yangına müdahale devam ediyor.

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