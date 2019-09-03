Güney Kore'de adalet bakan adayı hakkındaki iddialar

Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Özgürlük Partisinin lideri Na Kyung-won, Ço'nun basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıyı "meclisin aşağılandığını gösteren bir konser" olarak nitelendirdi. Na, Ço Kuk'un adalet bakanlığı adaylığından çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Ço Kuk, oğlunun asker kaçağı olduğu ve ailesinin yatırımlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları hakkında da bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Ço, toplantıda kız kardeşine eğitim hayatı boyunca ayrıcalıklı davranılmasını sağladığı iddialarına ilişkin herhangi bir üniversiteyle temasa geçmediği savunmasını yaptı.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Güney Kore'de adalet bakanlığına aday olan hukukçu Ço, kız kardeşine eğitim hayatı sırasında abisinin devreye girmesiyle ayrıcalıklı davranıldığı, ailesinin yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı ve oğlunun asker kaçağı olduğu iddialarına Güney Kore meclisinde 11 saat süren basın toplantısında cevap verdi.

Ortaya atılan iddiaların ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güney Kore meclisinden, Ço Kuk dahil adalet bakanlığına aday olan 6 kişi hakkındaki meclis raporlarının cuma gününe kadar yeniden gönderilmesini talep ettiği belirtildi.

Geçmişte Seul Üniversitesinde görev yapan Ço Kuk'un kız kardeşinin isminin henüz lise öğrencisiyken bir üniversitede iki haftalık proje çalışmasının ardından patoloji alanındaki bir tezde baş yazar olarak geçmesi, etik olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ço'nun kız kardeşinin bu tezi daha sonra prestijli bir üniversiteye yaptığı başvuruda kullandığı ve üniversite öğrenimi sırasında da düşük notlarına rağmen birden fazla eğitim bursu aldığı iddia ediliyor.

