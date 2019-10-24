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Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Cho'nun eşi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Cho'nun eşi tutuklandı

ANKARA/SEUL (AA) - Güney Kore'de, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan ve istifası talebiyle düzenlenen protestoların ardından görevinden ayrılan eski Adalet Bakanı Cho Kuk'un eşi Chung Kyung-sim tutuklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'nin, evrakta sahtecilik, rakip işletmenin çalışmasının engellenmesi ve sermaye piyasası kanununun ihlal edilmesi dahil kendisine çeşitli suçlamalar yöneltilen Chung Kyung-sim hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönündeki talebini onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Dongyang Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Chung'a yöneltilen, kızının tıp fakültesine girmesini kolaylaştırmak için evrakta sahtecilik yapmak ve şüpheli finansal yatırımlarda bulunmak gibi suçlamalarla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya teşebbüs edebileceği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Mahkeme kararının, Cho'nun bazı aile üyeleri hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili yürütülen savcılık soruşturmasını hızlandırmasının beklendiği de kaydedildi.

- Eski Adalet Bakanı Cho istifa etmişti

Başkent Seul, haftalarca Cho'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne olmuştu.

Eylülde Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.

Cho 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.

İstifa eden Cho, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti." ifadesini kullanmış, her şeyi bir kenara bırakarak zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini kaydetmişti.

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Cho Kuk Chung Kyung-sim

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