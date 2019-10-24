Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Cho'nun eşi tutuklandı

ANKARA/SEUL (AA) - Güney Kore'de, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan ve istifası talebiyle düzenlenen protestoların ardından görevinden ayrılan eski Adalet Bakanı Cho Kuk'un eşi Chung Kyung-sim tutuklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'nin, evrakta sahtecilik, rakip işletmenin çalışmasının engellenmesi ve sermaye piyasası kanununun ihlal edilmesi dahil kendisine çeşitli suçlamalar yöneltilen Chung Kyung-sim hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönündeki talebini onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Dongyang Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Chung'a yöneltilen, kızının tıp fakültesine girmesini kolaylaştırmak için evrakta sahtecilik yapmak ve şüpheli finansal yatırımlarda bulunmak gibi suçlamalarla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya teşebbüs edebileceği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Mahkeme kararının, Cho'nun bazı aile üyeleri hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili yürütülen savcılık soruşturmasını hızlandırmasının beklendiği de kaydedildi.