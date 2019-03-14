Güney Koreli yıldızlar skandallar üzerine istifa etti

Güney Koreli Big Bang müzik grubu üyesi Lee Seung-hyun ve Jung Joon-young haklarında yürütülen cinsel ilişki skandalları üzerine kariyerlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Lee, iş adamlarına hayat kadını bulmaktan, Jung ise cinsel ilişki görüntülerini gizlice kameraya almaktan yargılanıyor.

Güney Kore polisi şarkıcı Jung Joon-young’un cinsel ilişkiye girdiği kadınları gizlice kameraya alıp, paylaşması üzerine soruşturma başlattı. Görüntüleri gizlice çektiğini itiraf eden Jung, “İnsanlara yaşattığım üzüntülerden dolayı çok özür dilerim. Diz çöküyor ve özür diliyorum” diyerek istismar ettiği insanlardan özür diledi. Jung, müzik kariyerini bıraktığını açıkladı. Polis Jung’un ülkeye çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Soruşturmanın başlamasıyla MAKEUS firması, Jung ile sözleşmesini iptal etmişti. Jung’un avukatları açıklamadan kaçınırken, gizlice cinsel ilişki görüntüleri çekmekten, bunları paylaşmaktan ve kadınlara yönelik tecavüz şakaları yapmaktan yargılanıyor.

İş adamlarına hayat kadını bulan müzisyen

Bir diğer soruşturma altındaki şarkıcı Lee Seung-hyun, yabancı iş adamların fuhuş yapmasına aracılık ettiği iddiasıyla suçlanıyor. İddiaları reddeden Lee, “Tüm ülkede ve zarar gören herkesten özür dilerim” dedi ve açıklama yapmaktan kaçındı. Soruşturmanın büyümesinin ardından müzik kariyerine son verdiğini açıkladı.

