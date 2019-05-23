HABER

Güney Kore'nin DMZ'deki kazı çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kazı çalışmaları sırasında, Kore Savaşı'nda çarpışan ABD askerlerine ait olduğu sanılan zırh ve Çin askerlerine ait olduğu sanılan gaz maskeleri bulundu

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında, Kore Savaşı'nda çarpışan ABD askerlerine ait olduğu sanılan zırh ve Çin askerlerine ait olduğu sanılan gaz maskeleri bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında, ordunun, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ABD askerleri tarafından kullanıldığı sanılan 5 parça savaş zırhı ve Çin kuvvetlerine ait olduğu sanılan 14 parça gaz maskesi çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Sırasıyla ABD ve Çin ile ilgili bilgileri paylaşacağız ve çıkarılan eşyaların nasıl iade edileceği de dahil olmak üzere ilgili meseleleri görüşeceğiz." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan, ordunun, kazı çalışmaları sırasında bu hafta, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait olduğu sanılan 101 parça kemik bulduğu ve kazı projesinin başlatıldığı geçen ayın başından itibaren toplam 321 parça kemik çıkarıldığı bildirildi.

Kemik parçalarının kaç askere ait olduğunun henüz belirlenmediği ifade edilen açıklamada, ordunun kemiklerle ilgili ayrıntılı inceleme ve DNA analizi yapacağı bildirildi.

- Güney Kore bağımsız kazı çalışması başlatmıştı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya Kuzey Kore'nin yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu.

Seul'ün, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz yanıt gelmediği kaydedilmişti.

Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.

Ancak Pyongyang'ın, Seul’ün, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmediği aktarılmıştı.

- Yaklaşık 2 bin eşya çıkarılmıştı

Savunma Bakanlığından geçen ayın başlarında yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait aralarında matara ve kasketlerin de olduğu yaklaşık 2 bin parça eşyanın çıkarıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, kazıda eşyaların yanı sıra yaklaşık 160 kara mayını ve patlamamış mühimmat bulunduğu ve savaşta ölen bir askere ait olduğu sanılan 2 parça kol kemiğine ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cesedi bulunduKayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cesedi bulundu
Sancaktepe'de 5 katlı binada yangın paniğiSancaktepe'de 5 katlı binada yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) Güney Kore

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Çığlığını duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Çığlığına duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.