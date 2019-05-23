Güney Kore'nin DMZ'deki kazı çalışmaları

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında, Kore Savaşı'nda çarpışan ABD askerlerine ait olduğu sanılan zırh ve Çin askerlerine ait olduğu sanılan gaz maskeleri bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında, ordunun, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ABD askerleri tarafından kullanıldığı sanılan 5 parça savaş zırhı ve Çin kuvvetlerine ait olduğu sanılan 14 parça gaz maskesi çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Sırasıyla ABD ve Çin ile ilgili bilgileri paylaşacağız ve çıkarılan eşyaların nasıl iade edileceği de dahil olmak üzere ilgili meseleleri görüşeceğiz." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan, ordunun, kazı çalışmaları sırasında bu hafta, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait olduğu sanılan 101 parça kemik bulduğu ve kazı projesinin başlatıldığı geçen ayın başından itibaren toplam 321 parça kemik çıkarıldığı bildirildi.