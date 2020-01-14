Güney Kore'nin yeni Başbakanı Chung Sye-kyun oldu

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, eski Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Moon'un, atanmasına dün gece Ulusal Meclis tarafından onay verilen Chung'u başbakan olarak görevlendirdiği bildirildi.

Moon, basına yaptığı açıklamada, başbakana daha büyük idari rol ve yetki vereceğini belirtti.

Moon, Devlet Başkanlığında yapılan törende atama mektubunu verdiği Chung'a, "Diğer her şeyden daha acil olan, ülkede 'diyalog, uzlaşma ve iletişim için siyaseti yeniden tesis etmektir'." dedi.

Chung, 2018'in mayıs sonuna kadar iki yıl Ulusal Meclis başkanlığı görevini yürütmüştü.

