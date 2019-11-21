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Güney Marmara'da yarın ve cumartesi sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yarın başlayacak yağışlar, yer yer kuvvetli olmak üzere cumartesi günü de devam edecek

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın ve cumartesi günü hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece azalarak yer yer kuvvetli sağanak görülecek, hava pazar günü ise parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Güney Marmara Bölümü'nde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova, haftanın son iş günü ile cumartesiyi yağışlı geçirecek.

Bursa'da en yüksek hava sıcaklığının 4 derece gerileyerek 18 dereceye düşeceği cuma gününde sağanak, 16 derece olarak öngörülen cumartesi gününde de hafif sağanak bekleniyor.

Balıkesir'de yarın 6 derece düşerek 14 derece olacak en yüksek hava sıcaklığının yanı sıra sağanak etkisini hissettirecek. Cuma günü 16 derecelik hava sıcaklığı hakim olacak, ayrıca sağanak hafif şekilde devam edecek.

En yüksek hava sıcaklıkları yarın Çanakkale'de 6, Yalova'da ise 3 derecelik düşüşle 16 derece olarak tahmin ediliyor. Her iki kentte de cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli sağanak beklentisi var. Ayrıca havanın cumartesi günü Çanakkale'de 18, Yalova'da 15 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen pazar gününde ise en yüksek hava sıcaklıkları Bursa'da 17, Balıkesir'de 15, Çanakkale'de 20, Yalova'da 16 derece olacak.

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