Güney ve Kuzey Kore'den Panmunjom Deklarasyonu'nun yayımlanması talebi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kore ve Güney Kore, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulundu.
Kuzey Kore BM Temsilciliğinden yapılan açıklamada, iki ülke büyükelçilerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak'a gönderdikleri ortak mektupta, iki ülke liderinin 27 Nisan'da yapılan zirvede kabul ettiği "Kore Yarımadası'nda Barış, Refah ve Birlik için Panmunjom Deklarasyonu" başlıklı metnin BM organları tarafından yayımlanarak resmi belge haline getirilmesini talep ettiği belirtildi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, mektubun ulaştığını ve derhal işleme konulacağını ifade etti.
Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, "Belgeyi BM'ye üye 193 ülkeye sunma isteği, Kuzey ve Güney Kore'nin Koreler arası bağları hiçbir sapmaya meydan vermeden geliştirme konusunda ortaya koyduğu iradeyi göstermektedir. Bundan böyle ilişkilerimiz yeni bir barış, uzlaşma ve iş birliği yörüngesine girmiştir". ifadeleri yer aldı.
Açıklamada BM üyelerinin desteğinin süreci cesaretlendireceği vurgulandı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde tarihi bir zirve gerçekleşmişti.
Zirve sonunda yayımlanan Panmunjom Deklarasyonu'nda, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda karar birliğine varıldığı duyurulmuştu.
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