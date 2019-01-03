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Güneydoğu'da kültür-sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

Anadolu Sanat "Azizname" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak - Şanlıurfa, bu hafta bir anma etkinliğiyle iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Sanat "Azizname" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yücel Erten'in yönettiği oyunda, Emre Altuğ, Bülent Çolak, Deniz Gürzümar, Pınar Gülkapan, Hande Kaptan, Berk Sezenler, Burak Şentürk ve Fatip Topçuoğlu rol alıyor.

Aziz Nesin'in kaleme aldığı öykü ve denemelerden oluşan oyunda, ülkeye ve dünyaya ilişkin gözlemleri, olağan dışı iktidarlardan olağan darbe girişimlerine kadar bir ülkenin geçmişi Nesin'in mizahi ve düşündürücü üslubu ile anlatılıyor.

Oyun, 10 Ocak Perşembe saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Anadolu Sanat, "Her Yaştan Çocuklar İçin Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi"ni Gaziantepliler için sergileyecek. Gösteri, 11 Ocak Cuma saat 13.30 ve 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa, bu hafta bir anma etkinliğiyle iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de, "Kudüs Şairi” olarak bilinen Memur-Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümün 19'uncu yılı dolayısıyla yarın memleketi Şanlıurfa'da anılacak. Memur-Sen Şanlıurfa şubesi tarafından organize edilen anma programı kapsamında saat 10.00'da Harran Kapı Kabristanlığında mezarı başında anılacak İnan için öğlen namazını müteakip Dergah Camisi'nde ise mevlit okutulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 5 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de “Hopçik ile Dopçik" adlı tiyatro oyununu çocuklar için sahneleyecek. Ekip, aynı günde ve yerde saat 20.00'de de Orhan Kemal'in yazdığı "72'inci Koğuş" adlı tiyatro oyunu ile de yetişkinlerin karşısına çıkacak.

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azizname Gaziantep Kültür Sanat oyun Şanlıurfa tiyatro

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