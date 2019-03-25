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Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Güngören’de 5 katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını

Güngören’de 5 katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Apartman sakinleri yangının atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini kaydederken maddi hasara yol açan yangın havadan görüntülendi.
Mobilyaların olduğu kapı açıktı zannediyorum birisi içeri sigara atmış olabilir.
Güngören Güneştepe mahallesi Başaran sokakta 5 katlı bir evin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın çok sayıda itfaiye ekibi müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerin yangına müdahale etmesi havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde çatının büyük bir kısmının çöktüğü ve yoğun duman içerisinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yaptığı görülüyor.
Yangında 5 katlı apartmanın çatısının büyük bir kısmı küle döndü.
“Yangından dolayı evin içinde çok korktuk”
Apartmanda yangın olduğunu fark edince çok korktuğunu ifade Sevilay Karaman, “ Evde ailem ile birlikte balkonda oturuyorduk. Birden çatıdan dumanların yükseldiğini gördük. Doğalgazı açık bıraktıklarından dolayı yangın çıktığını düşünüyorum. Bir kez daha böyle bir yangın olmuştu bu apartmanda. Biz yangından dolayı evin içinde çok korktuk, şok olduk. Evinde yangın çıkan komşularımız dün akşam gelmişti. Akşamleyin yangın çıkmaması daha iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.
“Birisi içeri sigara atmış olabilir”
5 katlı apartmanın girişinde oturan Ali Kazdan, “ Dumanlara bakıp yangınının çatı katında olduğunu anladık. Orada eski mobilyalar vardı. O çatı katıda benim akrabamındır. Eski yatak mobilya hep oraya yığmıştık. Mobilyaların olduğu kapı açıktı zannediyorum birisi içeri sigara atmış olabilir. Şuanda itfaiyenin raporunu bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor onlardan neden çıktığını öğreneceğiz. Yoğun bir duman olduğu için yatakların ve mobilyaların yandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını

Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını

Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını

Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını

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