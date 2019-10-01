Güngören'de eşini öldüren kadına dava

İSTANBUL (AA) - Güngören'de tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Hülya Ö'nün 25 Ağustos'ta tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü aktarıldı.

Gözaltına alınan Hülya Ö'nün savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Hülya Ö'nün bir yıldır evli olduğu Kadir Ö'nün evlendikten 3 gün sonra kendisini darbetmeye başladığını ve hakaret ettiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, Hülya Ö'nün eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini, ancak bir süre sonra barışarak tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını söylediği bildirildi.

Hülya Ö'nün olay günü alkol alan eşi Kadir Ö'nün hakaretlerinin ardından boşanacağını söylediği belirtilen iddianamede, Kadir Ö'nün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini iddia ettiği bilgisi verildi.

İddianamede, Hülya Ö'nün "Ben 'Yeter artık istemiyorum.' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darbetti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi. Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım." şeklindeki ifadesi de yer aldı.