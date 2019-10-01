HABER

Güngören'de eşini öldüren kadına dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "haksız tahrik altında eşini kasten öldürdüğü" iddiasıyla 18 yılla 24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Hülya Ö'nün 25 Ağustos'ta tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü aktarıldı.

Gözaltına alınan Hülya Ö'nün savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Hülya Ö'nün bir yıldır evli olduğu Kadir Ö'nün evlendikten 3 gün sonra kendisini darbetmeye başladığını ve hakaret ettiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, Hülya Ö'nün eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini, ancak bir süre sonra barışarak tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını söylediği bildirildi.

Hülya Ö'nün olay günü alkol alan eşi Kadir Ö'nün hakaretlerinin ardından boşanacağını söylediği belirtilen iddianamede, Kadir Ö'nün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini iddia ettiği bilgisi verildi.

İddianamede, Hülya Ö'nün "Ben 'Yeter artık istemiyorum.' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darbetti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi. Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım." şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Olayda Hülya Ö'nün basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu delilin Hülya Ö'nün eşi tarafından darbedildiği yönündeki beyanını doğrular mahiyette olduğu anlatıldı.

İddianamede, yapılan araştırmada Hülya Ö'nün daha önce Güngören Polis Merkezi'ne "hakaret" ve "darp" gerekçesiyle eşi hakkında şikayette bulunduğu, Kadir Ö'nün de suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

Hülya Ö'nün cinayet suçunu reddetmediği anlatılan iddianamede, şüphelinin haksız tahrik altında "eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından, Hülya Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Kanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umuduKanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umudu
Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitimAziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcığı cinayet Güngören iddianame

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İstanbul'da çekici şoförüyle akılalmaz kavga!

Akılalmaz kavga! ‘Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar!’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.