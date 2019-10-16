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Güngören'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 08:15 | Son Güncelleme

Kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Güngören'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zeynep Kamil Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökhan Osman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı öğrenerek hastane önünde toplanan Osman'ın yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Diğer yaralılar Osman S. ve Günay B'nin tedavisi sürüyor.

Bu arada, dün akşam meydana gelen olay sırasında çevredeki kıraathane ve taksi durağına da kurşun isabet ettiği görülmüş, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören 'Olay Yeri Silahlı kavga

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