Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 kış gündönümü tarihi yaklaşıyor!

Şu günlerde sabah saatlerinin karanlık olması ve günün geç aydınlanmasıyla birlikte Günler ne zaman uzamaya başlayacak? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar...

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

Kış gündönümü, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcını ifade ediliyot. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir. 21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar.

Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.

