Günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki Ferhat Batur’dan acı haber

Ceyhan'daki acı olay 11 Mayıs günü akşam üstü saatlerinde meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı.

Dalgıçlar, Ferhat Batur’un nehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı.

CESEDİ, 5'İNCİ GÜNDE BULUNDU

Ekipler, Ferhat’ı arama çalışmalarına bugün de devam etti.



Dalgıç polisler, Ferhat Batur’un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu.



Ferhat’ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

