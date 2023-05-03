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  4. Günlerdir aranıyorlar! 3 kişiyi bulmak için baraj gölü boşaltılıyor

Günlerdir aranıyorlar! 3 kişiyi bulmak için baraj gölü boşaltılıyor

03.05.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Günlerdir aranıyorlar! 3 kişiyi bulmak için baraj gölü boşaltılıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen, bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarının devam ettiği hatırlatıldı.

AA-20230502-31020245-31020242-MUNZUR_CAYINDA_KAYBOLAN_3_KISIYI_ARAMA_CALISMALARI_DEVAM_EDIYOR

Yaklaşık 1200 personelin sahada görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açılarak su tahliyesi yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple baraj gölünün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması ve çiftçilik yapılmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı. (AA)

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Tunceli munzur

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