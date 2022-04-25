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Günlerdir haber alınamıyordu, cinayete kurban gitmiş! Yabancı uyruklu kadın bu halde bulundu

25.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İhbar üzerine kadının evine giden polis ekipleri Irodakhon Djuraboeva'yı yerde kanlar içinde bulurken, kadını öldüren şüpheli ya da şüpheleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Günlerdir haber alınamıyordu, cinayete kurban gitmiş! Yabancı uyruklu kadın bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Konya merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve çilingir sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kapının zile basılmasına rağmen açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, Irodakhon Djuraboeva'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Bunun üzerine adrese sağlık görevlileri çağrıldı. Polisin ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede bıçaklandığı tespit edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemelerin ardından Irodakhon Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüpheleri tespit etmek için çalışma başlattı.

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(İHA)

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Konya
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